"النواب" يقر زيادة مبلغ حافز الأداء الشهرى الإضافى للمعلمين بمقدار 300 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - - ممثل المالية: توجيهات الرئيس بشأن "حاملي الدكتوراه والماجستير" سيصدر بهم قرار

- "النواب" يقر زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافي للمعلمين بمقدار 300 جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافي للمعلمين، المخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيها لكبير المعلمين، و445 جنيها للمعلم الخبير، و450 جنيها لمعلم أول (أ)، و465 جنيها للمعلم الأول، و485 جنيها للمعلم والمعلم المساعد.

وتقضي المادة السادسة حسبما انتهي إليها المجلس، بإن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: "يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 93 مكررًا /1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي: "كبير معلمين 440، معلم خبير 445، معلم أول أ 450، معلم أول 465، معلم/ معلم مساعد 485".

وتعقيبا علي حديث النائب محمد الصمودي بشأن عدم تطرق التعديل إلي حملة الماجستير والدكتوراه، رغم توجيهات القيادة السياسية، أكد ممثل وزارة المالية أن توجيهات الرئيس فيما يتعلق بحاملي الدكتوراه والماجستير سيصدر بهم قرار من رئيس الوزراء أسوة بما هو متبع.

وأكد ممثل المالية، أنه تم دراسة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دقيق، وتم زيادة كافة شرائح المعلمين، في حافز الأداء الشهري الإضافي بمقدار 300 جنيه، وهذا يمثل تكلفه عالية.