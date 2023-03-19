شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوافقون على مشروع قانون تعجيل العلاوة.. ويوجهون الشكر للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي،الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

ووجه النواب التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت النائبة أية فوزي أوجه الشكر لرئيس لدعم محدودي الدخل" مطالبا من الحكومة أن تحذو حذو رئيس الجمهورية.

وقالت الفت المزلاوي :" في إحساس من القيادة السياسية لمحدودي الداخل لكن الحكومة بعيدة عن المشهد" مطالبة أن تستشعر الحكومة بالمواطن وتلتحم مع المواطنين.

وقال النائب خالد طايع :" أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وأشكر الرئيس عليى قراراته التي تصب فى مصلحة المواطن المصري" مشيرا إلي أن مشروع القانون يعمل على تخفيف الأعباء.

وقال النائب حسام أبو زيد :" شكرا للرئيس على إقرار هذه العلاوة قبل شهر رمضان المبارك"، وتساءل أين دور الرقابة فى الأسواق، مؤكدا أن الجميع يعاني.

وقال النائبة أميرة الحداد: "أوافق على مشروع القانون وهذه بشرة من الرئيس، مطالبة بالرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار".

واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون مؤكداً أنه يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين، مثمنا الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما مع الحرب الروسية الاوكرانية.

وقال عبد الفضيل، إن مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023 ، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا ،و تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في 1/4/2023 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.