شكرا لقرائتكم خبر عن شرفات مجلس النواب تستقبل طلاب وطالبات مدارس فى دائرة روض الفرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شرفات مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأحد، عددًا من الطلاب والطالبات من دائرة روض الفرج - محافظة القاهرة وذلك للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب، وتأكيدًا على تشجيع وتحفيز أبناء الوطن وغرس روح الولاء والانتماء فى نفوسهم.

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التحية للطلاب، وذلك فى إطار تحقيق الوعى الطلابى بواقع العملية التشريعية والبرلمانية فى مصر".



