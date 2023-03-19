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شرفات مجلس النواب تستقبل طلاب وطالبات مدارس فى دائرة روض الفرج.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شهدت شرفات مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأحد، عددًا من الطلاب والطالبات من دائرة روض الفرج - محافظة القاهرة وذلك للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب، وتأكيدًا على تشجيع وتحفيز أبناء الوطن وغرس روح الولاء والانتماء فى نفوسهم.

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التحية للطلاب، وذلك فى إطار تحقيق الوعى الطلابى بواقع العملية التشريعية والبرلمانية فى مصر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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