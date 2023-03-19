شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يعلن تطوير معهد الدراسات السياسية وتأسيس مكتبة بيت الأمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد المصري وعميد معهد الدراسات السياسية أعمال التطوير التي يشهدها المعهد تمهيدا لافتتاحه قريبا.

واستمع رئيس حزب الوفد خلال جولته بالدور العلوي بالمقر الرئيسي للحزب إلى شرح من الكاتب الصحفي شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامي للحزب عن أعمال التطوير التي تتضمن تاسيس مكتبة الوفد المصري كمكتبة متخصصة وتطوير قاعات التدريب والاجتماعات ورفع كفاءة الاثاث والمعدات الموجودة بالمعهد.

وأكد رئيس الوفد المصري وعميد المعهد على أن أعمال تطوير المعهد هدفها تدريب الكوادر الموجودة بالحزب وخاصة من الشباب وجيل الوسط في قاعة تدريب اعدت على مستوى متقدم لتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد الكوادر الحزبية القادرة على تمثيل الحزب والتحدث باسمه في كافة المجالات.

أضاف رئيس حزب الوفد أن مكتبة الوفد المصري لن تكون مكتبة عامة تضم كافة التخصصات، ولكنها ستضم مجموعة كبيرة من الكتب المتخصصة في العلوم الانسانية وخاصة التاريخ وفي مقدمته التاريخ الحديث المتعلق بحزب الوفد خلال القرن العشرين وتاريخ الحركة الوطنية المصرية عموما.

وأكد رئيس حزب الوفد أن مكتبة بيت الأمة ستستقبل الأعضاء والباحثين الراغبين في الاطلاع مع توفير خدمة بنك المعرفة الإلكترونية بحيث يمكن لرواد المكتبة الاطلاع إلكترونيا على مكتبات اخرى عبر شبكة الإنترنت.

أوضح رئيس الوفد ان عملية تطوير معهد الدراسات السياسية بالحزب شملت تطوير ورفع كفاءة الاثاث والمعدات بالدور العلوي كاملة واستغلال ما هو موجود واعادة تأهيله مرة آخرى للاستفادة منه.

وأشار رئيس الوفد إلى أن المعهد يرحب بكافة الاراء المتعلقة بعمليات التدريب وتطوير الأداء، وأن المعهد هدفه هو التطوير والتدريب.

وقال إن المعهد سيعد لعدد من الدورات المتخصصة والمحاضرات التي يشارك فيها نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات العمل السياسي والاقتصادي وتطوير الذات وإدارة الحملات الانتخابية وغيرها.