شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة الدستورية بالكويت تبطل "برلمان 2022" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، بطلان انتخابات مجلس الأمة 2022.

وشمل قرار المحكمة الدستورية في الكويت إعادة مجلس الأمة الكويتي المنتخب في عام 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن المحكمة الدستورية قررت في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوائر الخمس.

وشملت قرارات المحكمة عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

وكانت المحكمة الدستورية قررت في 8 مارس/آذار الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في الـ19 من نفس الشهر.

ويعود مجلس الأمة الحالي في الكويت إلى انتخابات أجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت 5 دوائر انتخابية قد شهدت الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 305 مرشحين ومرشحات.