شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السوري بشار يصل إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، رفقه قرينته أسماء الأسد.



ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيبًا بزيارته.

وجرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن.. ورافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.



وتعد هذه الزيارة هي الثانية للرئيس الأسد إلى دولة الإمارات، التي كانت أول بلد عربي يزوره منذ أكثر من عقد كامل، حيث كانت قام بالزيارة الأولى في 18 مارس/آذار 2022.

وتأتي الزيارة في إطار الزخم نحو عودة سوريا إلى الصف العربي، واستعادة مقعدها بالجامعة العربية.