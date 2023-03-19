شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يكرم نادية مكرم عبيد لدورها فى خدمة قضايا البيئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، الدكتورة نادية مكرم عبيد وزيرة البيئة الأسبق والمدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، وذلك انطلاقا من اهتمام الحزب بالحقوق البيئية التي تؤثر على حياة الإنسان، بحضور اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفى أمين عام تنظيم الجمهورية، والنائبة ميرال الهريدى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والدكتورة فجر عبد الجواد رئيس اللجنة الإستشارية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالحزب، والدكتور أحمد عبد الرحيم المدير الإقليمى لبرامج سيدارى .

في البداية رحب الفريق جلال الهريدي بالدكتورة نادية مكرم عبيد لما تملكة من رصيد علمي ومهني لخدمة قضايا البيئة، وقال إن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقضية البيئة والمناخ.

فيما أعربت الدكتورة نادية مكرم عبيد عن سعادتها البالغة لزيارة حزب حماة الوطن وعن أهمية التعاون فى المجالات الدولية والإقليمية بجانب المجال الوطنى لتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى .

واتفق الجانبين على توقيع مذكرة تفاهم يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة لخدمة المواطنين ورفع الوعى الوطنى بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ولتحقيق رؤية مصر 2030 حماية للأجيال القادمة .

وفي نهاية الاجتماع قدم الفريق جلال هريدى درع الحزب للدكتورة نادية مكرم عبيد تقديرا لدورها في خدمة قضايا البيئة متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح .











