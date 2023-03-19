شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الدكتور عمرو حسن لحصوله على لقب الطبيب المثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للدكتور عمرو حسن عضو التنسيقية، بمناسبة اختياره "الطبيب المثالى على مستوى الجمهورية"، من النقابة العامة للأطباء، وذلك فى احتفالية النقابة بيوم الطبيب المصرى الخامس والأربعون.

وترجع ذكرى يوم الطبيب إلى تاريخ 18 مارس 1827، يوم افتتاح أول مدرسة للطب بأبو زعبل منذ 195 سنة، ثم نقل مدرسة الطب لقصر العينى باشا فى سنة 1837 وهى أول مدرسة للطب فى مصر وفى الشرق الأوسط وفى أفريقيا.

‏ولم يكن فى مصر طبيب مؤهل حينها، ‏ بل كان الطب السائد هو الطب الشعبى وكان يزاولها الحلاقين والحجامين ويجرون عمليات جراحية، وانتقل المستشفى إلى قصر أحمد العينى فى عام‏1837، وبعد 18 عاما تخرج من مدرسة الطب ‏1500 ‏ طبيب، وانضمت مدرسة الطب إلى الجامعة المصرية فى ‏1925، وفى ‏1928 ‏وافق البرلمان على إنشاء مستشفى فؤاد الأول ‏"‏المنيل الجامعى"، وسُميت المدرسة كلية طب قصر العينى، وفى عام‏1929 ‏تم انتخاب على بك إبراهيم كأول عميد مصرى للكلية.