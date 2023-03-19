شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بذكرى عودة طابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لعودة طابا.

وقال "عبد الوهاب" فى نص البرقية: "ونحن نحتفي بذكرى عودة طابا إلى أحضان الوطن، أتقدم باسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ إليكم بخالص التهانى القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، التي خلدت بسالة قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر، التي مهدت لسلام الأبطال المنتصرين، وساعدت في مفاوضات استرداد طابا كآخر شبر من أرض مصر العظيمة".

وتابع: "وفى هذه الذكرى الغالية نقدم خالص التحية لكل من قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصرى المدافع عن تراب وطنه، الملتف حول قيادته، حفظ الله مصر ووقى شعبها من كل سوء".