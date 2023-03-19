شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يعلن الموافقة على قانون العمد: حلقة الوصل بين المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، مؤكدا أن نظام العمد والمشايخ نظام قديم ومتجذر وهم حلقة الوصل بين الدولة المركزية و أهالينا فى القرى والريف".

وأشار "عبد العزيز" خلال كلمته بالجلسة العامة، إلي أن التعديل الحالي يعمل على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي" موضحا أن التعديل خلق نوعا من المرونة فى ووضع الجزاءات وهو أمر يعزز هذا نظام العمد والمشايخ فى الريف"، مضيفا :"أوافق علي هذا القانون وأدعو المجلس الموافقة عليه".