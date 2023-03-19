شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" توافق على تعديل قانون "العمد": العمدة رجل الأمن الأول فى القرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أركان حرب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الشكر والتقدير للجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على التقرير المقدم بشأن التعديلات المطلوبة على القانون رقم 58 رقم 1978، موضحا أن نظام العمد والمشايخ نظام قديم وطرأت عليه تعديلات نظرا للتغيرات التى مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.

أضاف العوضى أن التعديل المطلوب يستهدف إضافة بعض العبارات والكلمات التى تحدد سهولة ويسر العمل فى هذا الصدد، حيث إن العمدة والشيخ هو رجل الأمن الأول فى القرية، ويعد حلقة الوصل بين المواطنين وصمام الأمن والأمان فى القرية، ويأتى التعديل لتنظيم عمل لجنة العمد والمشايخ وتحقيق سهولة انعقادها لبحث الشئون التأديبية الخاصة بالعمد والمشايخ، ومن ثم تتناسب مع الجريمة التى يرتكبها العمدة أو الشيخ، بالإضافة إلى عدم أحقية العمدة والشيخ الذى صدر بحقه فى الترشح مرة أخرى معلنا موافقته على مشروع القانون.

كما وجه العوضى التهنئة للرئيس وقواتنا المسلحة والشعب المصرى بمناسبة الذكرى 34 لتحرير طابا، لافتا إلى أن مصر استطاعت استعادة هذه الأرض الغالية بفضل جنودنا البواسل بالقوات المسلحة وكذلك جهود الدبلوماسية المصرية.