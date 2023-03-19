شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى يهنئ سحر عطية على فوزها بمنصب نائب رئيس لجنة العلم بالاتحاد البرلمانى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، سحر عطية بمناسبة فوزها بمنصب نائب رئيس مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلمانى الدولى، والتى عقدت اجتماعاته مؤخرا بالبحرين، متابعا:"يمثل فوزها تجسيدها لما تحظى الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة مرموقة فى المحافل الدولية والإقليمية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وقدمت سحر عطية الشكر لرئيس مجلس النواب على ما وصفته بدعمه ومساندته لها فى الاتحاد الدولى البرلمانى، كما قدمت الشكر للأمين العام المستشار أحمد مناع، والأمانة العامة للمجلس، لافتة إلى أن تمثيل مصر فى هذه اللجنة دليل على مكانة مصر فى المحافل الدولية، كما أن اللجنة لها دور كبير فى مواجهة التحديات الاقتصادية وغيرها، موضحة أن وجود مصر فى هذه اللجنة يعنى لمصر الكثير.

وكرر رئيس مجلس النواب الشكر للنائبة سحر عطية، قائلا:"نتمنى لها كل التوفيق والسداد ونكرر التهنئة على هذا المنصب الدولى المرموق".