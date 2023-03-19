شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمد والمشايخ من حيث المبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقد الآن علي مشروع قانون العمد والمشايخ من حيث المبدأ.

وقال النائب سعيد عمارة مقرر اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، يستهدف استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي، كما استهدف إضافة جزاءات انضباطيه تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذى سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، ونظراً لكون قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازماً أن يكون له الحق في إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفا أو تشديداً، وذلك كله بما يصب في تحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

أضاف عمارة أن اللجنة المشتركة بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات الأعضاء، وممثلي الحكومة، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض أضاف مزيدًا من التنظيم لأحكام فصل العمد والمشايخ إدارياً ومحاكمتهم أمام اللجنة المختصة، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أرسلت خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشروع القانون المعروض وذلك إعمالاً لأحكام الدستور.

وتابع أنه فى ضوء ما سبق توافق اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.