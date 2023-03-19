شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقرر رحيل الأفضل فى العالم فى صفقة تبادلية مع الإنتر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي تشيلسي قد استقر على عقد صفقة تبادلية كبري مع الانتر، خلال المريكاتو الصيفي المقبل، يتم بمقتضاها، رحيل الحارس السنغالي أدوارد ميندي، أقضل حارس فى العالم، للموسم قبل الماضي.

فى المقابل يحصل مسئولي البلوز على خدمات الحارس الكاميروني أونانا، حارس مرمي الإنتر، ضمن صفقة إنتقال اللاعب، يأتي ذلك فى ظل تذبذب مستوي ميندي، ورغبة مسئولي الفريق اللندني فى التخلص منه.

حيث يعتمد الجهاز الفني لتشيلسي بقيادة جراهام بوتر، على الحارس الإسباني كيبا بشكل كبير فى الموسم الحالي، مما يؤكد عدم قناعته الخالية بمستوي الحارس السنغالي، والذي تراجع مستواه بشكل مخيف، بعد التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



موقف الإنتر من هذه الصفقة

وأكدت بعض المصادر داخل الانتر، أنه هناك حالة من الترحيب بإتمام هذا الإنتقال فى جميع الأحوال، خاصة أن ميندي لا يقل عن أونانا فى الامكانيات الفنية فى شئ، ولكن يرفض مسئولي الفريق الإيطالي التفريط فى حارسه الكاميروني دون الحصول على مقابل مادي للصفقة.

خاصة أن الانتر يمر ببعض الظروف الإقتصادية الصعبة، لذلك لن يكون خيار الصفقة التبادلية فقط، دون وجود مقابل مادي فى الصفقة خيارا مفضلا لمسئولي الأفاعي.