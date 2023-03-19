انت الان تتابع خبر برفقة زوجته أسماء.. الأسد يصل إلى الإمارات: استقبال "مهيب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان كان في مقدمة مستقبلي الأسد". وأوضحت أن "طائرة الرئيس السوري رافقتها لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارته".وأضافت الوكالة الإماراتية: "جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن ورافق محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له".

وتابعت: "كان في الاستقبال طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وأنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وخليفة شاهين المرر وزير دولة".

ولفتت إلى أنه "يرافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبطرس حلاق وزير الإعلام، وأيمن سوسان معاون وزير الخارجية، وغسان عباس القائم بأعمال سفارة سوريا لدى الدولة".

