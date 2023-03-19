انت الان تتابع خبر احباط محاولة تهريب 32 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من خلال المتابعة المستمرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك حسن حمود العكيلي لكافة اقسام التحري و مكافحة التهريب في المديريات الكمركية، تمكنت الهيئة من ضبط 32 شاحنة من قبل قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية لمخالفتها شروط و ضوابط الاستيراد ".

وواضحت ان "تفاصيل المواد المضبوطة هي (مكائن كهربائية مختلفة واجزاء معمل اسمنت و ماكنة لتعبئة الالبان واجهزة طباعة وانابيب نفطية واجهزة فحص وفحم خشبي واطارات سيارات وانابيب بلاستك ومواد غذائية مختلفة ومواد اولية للطباعة وزجاج)".

و اشارت الهيئة إلى، ان "توسيع نطاق العمل من قبل اقسام التحري و مكافحة التهريب مستمرة من اجل غلق كافة معابر التهريب و التهرب من دفع الرسوم الكمركية، وان عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".

