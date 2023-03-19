انت الان تتابع خبر بعد ما طلبته منها في حفلهما.. أحلام تقرر إهداء أنغام عقد ألماس (فيديو) والان مع التفاصيل

وقامت أنغام خلال الحفل بأداء إحدى أغنياتها الشهيرة "سيدي وصالك" والتي قدمتها مع أحلام، وأطرب الثنائي الجماهير بدويتو مميز، انتهى مع تصفيق حار من المشاهدين، لتبادر أنغام وسط صيحات الجماهير بممازحة أحلام قبل مغادرة المسرح: " شكراً يا أحلام.. ممكن آخذ، عاجبني البتاع الألماس.. ممكن؟ سلف بقيّة الحفل بس يا أحلام".

بغداد - ياسين صفوان - الحفل جمع عدد كبير من النجوم منهم: أنغام، أحلام، ويجز، محمد حماقي، وغيرهم من الفنانين. وبقيت أصداؤه والحديث عنه قائماً حتى اليوم، خاصة بعد قيام أحلام بإضافة تعليق على فيديو شاركه أمس حساب أحد المعجبين على تويتر.

لتكمل بعدها ضاحكة وتقول: " مش هاخدو طب خلاص ما تزعليش". ولاقى المقطع الذي شاركه حساب أحد المعجبين انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل، خاصة بعد التعليق الذي تركته أحلام عليه" يجيك واحد مثله"أنغام عادت للفيديو بعد ردَ صديقتها لتترك تعليقاً بـ الوجه الضاحك والقلب. وقامت أحلام منذ قليل بمشاركة صور لها مع زميلتها في الحفل، كما شاركت متابعيها مقطع قصير من إطلالتها البيضاء، ليظهر خلاله العقد الألماس الذي قصدته أنغام في حديثها خلال الحفل.

وافتتحت أنغام حفلها بأغنية "في الركن البعيد الهادي" وهي أغنية من الألبوم الأول لها عام 1988، وشاركت بالغناء للمرة الأولى مع ويجز، وقدما معًا أغنيتها الشهيرة "كل ما نقرب"، فيما قدم هو أغنيته بعنوان البخت.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، أبرزهم هاني شنودة، إلهام شاهين، أكرم حسني، شيكو، نادر حمدي، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، وعمرو أديب.