انت الان تتابع خبر قرار جديد من الداخلية بشأن منح إجازات حيازة وحمل السلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشمري وافق على شمول الفئات المذكورة أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار نظراً لطبيعة الأعمال المناطة بهم وكما يلي: -



1- التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة (الدرجتين الأولى والثانية)

2- المقاولين (الدرجتين الأولى والثانية) بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين.

3- الصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.