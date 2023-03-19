انت الان تتابع خبر الحلبوسي والحكيم على طاولة واحدة لبحث قوانين انتخابات مجلس النواب والمحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الأخير "استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم"، مضيفا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، ودور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وأهمية إقرار القوانين ذات التماس المباشر بالمواطنين".وتابع، "جرى التباحث حول قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزارية".