انت الان تتابع خبر العراق يُسجل 730 حالة عنف اسري خلال أسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/3/12 ولغاية 2023/3/18 بحسب بيان ورد لـ الخليج 365 كالاتي:
-واجبات مراكز الشرطة 2351
-القبض على مطلقي العيارات النارية 16
- دعاوى حالات العنف الاسري 730
-واجبات مراكز الشرطة 2351
-القبض على مطلقي العيارات النارية 16
-احالة متهمين الى المحاكم 190
-مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 110
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6
- دعاوى حالات العنف الاسري 730
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 548
-مضاهات طبعات الاصابع 40
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 435
-عدد طالبي النجدة 751
-فض مشاجرات 458
-ضبط عجلات مطلوبة 52
-تبرع بالدم 11
-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 16
- القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 99
-طبع لوحات السيارات 3929
-اصدار اجازات السوق 25781
-اصدار سنوية السيارات 30115