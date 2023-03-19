انت الان تتابع خبر العراق يُسجل 730 حالة عنف اسري خلال أسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/3/12 ولغاية 2023/3/18 بحسب بيان ورد لـ الخليج 365 كالاتي:

-واجبات مراكز الشرطة 2351



-القبض على مطلقي العيارات النارية 16

-احالة متهمين الى المحاكم 190

-مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 110

-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6

- دعاوى حالات العنف الاسري 730



-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 548

-مضاهات طبعات الاصابع 40

-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 435

-عدد طالبي النجدة 751

-فض مشاجرات 458

-ضبط عجلات مطلوبة 52

-تبرع بالدم 11

-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 16

- القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 99

-طبع لوحات السيارات 3929

-اصدار اجازات السوق 25781

-اصدار سنوية السيارات 30115