مؤشر الرعاية الصحية لمدن العالم في 2023: بغداد في مرتبة "صادمة" والدوحة الأول عربياً

بغداد - ياسين صفوان - *ادناه تصنيف مدن العالم في المراكز الاولى والاخيرة:

وبحسب تقرير للموقع ترجمته الخليج 365، فقد جاءت العاصمة بغداد في المرتبة 266 من أصل 266 مدينة حول العالم بنسبة 33.5، كما جاءت بغداد في المرتبة الأخيرة اسيوياً أيضا حيث جاءت في المرتبة الـ 64 بعد مدينة دنا البنغلادشية.

كما جاءت العاصمة القطرية الدوحة في المرتبة الأولى عربياً والـ 66 عالمياً بنسبة 73.8، وجاءت الجزائر في المرتبة السابعة ومصر في المرتبة التاسعة بقارة إفريقيا، بحسب التقرير.