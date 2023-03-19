انت الان تتابع خبر غادة عبد الرازق تقليد كيم كارداشيان (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت في منشور عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، إنّها تحاول استغلال شكلها بعد العودة من تصوير أعمالها الفنية، لالتقاط صور "سيلفي" جميلة ولكنها تفشل دائماً.

غادة عبد الرازق نشرت صورا وعلقت: "دي حالتي لما دائماً أرجع من التصوير وأحس أن شكلي حلو أهري نفسي تصوير على أمل أطلع بصور شكلها حلو زي كيم كارداشيان في الحمام ومافيش فايدة".

