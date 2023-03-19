عودة مجلس 2020.. الدستورية الكويتية تصدر حكما ببطلان مجلس الأمة 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا" أن المحكمة الدستورية في البلاد قررت، اليوم الأحد، بطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي التي أجريت نهاية سبتمبر العام 2022، وبالتالي بطلان المجلس الحالي وعدم صحة من أعلن فوزهم في الانتخابات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، فقد تم الحكم ببطلان المجلس استنادًا إلى بطلان حل المجلس السابق الذي تم في أغسطس الماضي، قبل أن يتم عمره القانوني؛ إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.

ويترتب على حكم البطلان الصادر عودة المجلس السابق الذي كان يرأسه مرزوق الغانم، بقوة الدستور كأن الحل لم يكن.

يأتي حكم المحكمة الدستورية اليوم بعد أن نظرت المحكمة بـ 35 طعنًا انتخابيًا تم تقدمها في جميع الدوائر، حيث طالب مقدموها القضاء ببطلان الانتخابات البرلمانية.

ومع بداية أغسطس الماضي، أصدر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسومًا بحل مجلس الأمة السابق وذلك "تصحيحًا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية"، وفق ما جاء في المرسوم.

وتم بعدها الدعوة للانتخابات، التي أجريت في 29 سبتمبر وخاضها نحو 300 مرشح، وأسفرت عن تغيير في المجلس الحالي بنسبة 54% عن المجلس السابق.