شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: ذكرى تحرير طابا تعد منبعا للعزة والكرامة والانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن ذكرى تحرير طابا، منبعًا لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معانى العزة والكفاح والولاء والانتماء.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "جبالى" بالجلسة العامة بمناسبة احتفال مصر بذكرى استرداد طابا ورفع العلم المصرى فوق أخر قطعة من أراضينا المحررة فى التاسع عشر من مارس 1989.

وقال: "اليوم تحتفل مصر بذكرى استرداد طابا، ورفع العلم المصرى فوق أخر قطعة من أراضينا المحررة فى التاسع عشر من مارس 1989م تلك الذكرى المجيدة التى صنعتها ملحمة عسكرية عظيمة، سجلتها قواتنا المسلحة يوم السادس من أكتوبر 1973م، ثم ملحمة أخرىسياسية ودبلوماسية وقانونية فريدة شارك فيها عدد كبير من رجالات مصر العظماء فى مجالات عدة لإعادة تلك البقعة الغالية إلى أرض الوطن، مؤكدين أن مصر لا يمكن أن تتنازل عن حبة رمل من أراضيها".

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن ذكرى تحرير طابا، منبعًا لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معانى العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثال يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرس فى أن الحفاظ على الأوطان لا يأتى إلا بالتضحية والعمل والعلم، وليس بالأمانى والشعارات.

وتابع: "بهذه المناسبة، يسرنى ويشرفنى أن أتقدم للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولجميع أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل، ولكل العقول والخبرات المصرية العظيمة؛ ممن ساهموا فى صنع هذا اليوم المشهود فى تاريخ مصر، وللشعب المصرى الآبى بخالص التهنئة، داعيًا العلى القدير أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء".

واختتم رئيس مجلس النواب: " كل عام وشعب مصر العظيم بخير وعزة وتقدم".