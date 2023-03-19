شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 23 طلب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد 23 طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1- طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى زراعة الخضروات والفاكهة وتصديرها للسوق الأوروبي.

2- طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج.

3- طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة إعداد المدارس لتقليل كثافة الفصول وتطوير المناهج.

4- طلب مناقشة من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات التكاملية.

5- طلب مناقشة من النائب عاطف المغاورى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل كود البناء المصرى المقاوم للكوارث الطبيعية، وإعادة تقييم المبانى والعقارات التى أقيمت قبل قانون البناء الموحد.

6- طلب مناقشة من النائب عبد الحكيم مسعود وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الحرف اليدوية.

7- طلب مناقشة من النائبة رحاب موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز تكنولوجيا الأثاث لتوفير العمالة المدربة لتقديم منتج منافس للسوق العالمي.

8- طلب مناقشة من النائبة رحاب موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى تسويق منتجات الأثاث المحلى فى الأسواق الخارجية.

9- طلب مناقشة من النائب محمد الصمودى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاستفادة الاقتصادية من ثروات الطاقة الطبيعية والثروات التعدينية.

10- طلب من مناقشة من النائب محمد الصمود ى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة التليفونات الأرضية والإنترنت.

11 - طلب مناقشة من النائبة إيرين سعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التصدى لظاهرة البطالة وتعويض اختفاء بعض الوظائف بسبب التحول الرقمى والتكنولوجى.

12- طلب مناقشة من النائب ايرين سعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التصدى لظاهرة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.

13- طلب مناقشة من النائبة سحر العشرى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الخبز حتى يصل لمستحقيه.

14- طلب مناقشة من النائبة ميرال الهريدى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تدريب وتطوير مهارات العمال بما يتفق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجي.

15- طلب مناقشة من النائب محمد يسرى عبادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ترشيد نفقات الدعاية والإعلان والرعاية لشركات الاتصالات.

16- طلب مناقشة من النائب محمد يسرى عبادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار خدمات الإنترنت الأرضى والهوائى وإلغاء سياسة الاستهلاك العادل المقيدة لاستخدام العميل.

17- طلب مناقشة من النائب محمد يسرى عبادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن غلق بعض التطبيقات التى تجبر مستخدميها على الاطلاع على بيانات المستخدم دون إذنه ودون ضوابط قانونية.

18- طلب مناقشة من النائب محمد الصمود أكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إبرام الاتفاقيات مع شركاء مصر فى التنمية.

19- طلب مناقشة من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توعية المجتمع بمخاطر وأضرار زواج الأقارب.

20- طلب مناقشة من النائب عاطف المغاورى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مواجهة ارتفاع الأسعار.

21- طلب مناقشة من النائبة رحاب موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار فى السوق المحلي.

22- طلب مناقشة من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان.

23-طلب مناقشة من النائبة غادة على وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأسيس كيان لإعادة التأمين.

كما قرر المجلس ضم طلبة مناقشة إلى جلسة الثلاثاء لمناقشتها ضمن الادوات الرقابية الموجهة لوزير التعليم العالى وهى كالتالى:

1-طلب مناقشة من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات الجامعية والحكومية.

2-طلب مناقشة من النائبة ميرال الهريدى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مخرجات التعليم بما يواكب احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجي.