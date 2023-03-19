شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يصدم هالاند بتصريحاته بسبب ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المظير الفني لمانشستر سيتي، على التعليق عن فوز فريقه الكبير أمام بيرنلي بسداسية نظيفة، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي.

جوارديولا قال: "كانت مباراة جيدة، تمكنا خلالها من تسجيل العديد من الأهداف، أنه أمرا رائعا ويسعدني كثيرا، خاصة أن الفريق السماوي مقبل على العديد من التحديات الكبري خلال المرحلة القادمة".

وأضاف:" تألق هالاند؟ أنه أحد أهم أسلحتنا الهجومية، بالتأكيد تألقه يجعلني سعيدا، أنه لا يشبع من تسجيل الأهداف ولا يتوقف، أظن أن اللاعب ليس سعيدا بتسجيله ثلاثة أهداف فقط أمام بيرنلي ".

وعلق جوارديولا بشكل ساخرا قائلا:" بالحديث عن ميسي؟ نعم بالفعل، لم أكن أرغب فى أن يتجاوزه هالاند فى المباراة السابقة أمام لايبزيج، بعد أن تمكن من تسجل 5 أهداف فى مباراة واحدة بدوري الأبطال ".

وتابع:" هالاند ما زال صغيرا فى السن، أريده أن يبذل كثيرا من الجهد، وأن أجدد له الدوافع، لكي يتمكن من تكرار ما فعله مرة أخري، وحينها سأسمح له بتحطيم جميع الأرقام الفياسية، ولن أقوم بإستبداله من المباريات".



موعد مباراة السيتي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره ليفربول يوم السبت الموافق الأول من أبريل القادم، فى الجولة ال 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الواحدة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.