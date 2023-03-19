شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا تجاه البحر الشرقي اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن ذلك يأتي بعد أيام من اتفاق زعيمي كوريا الجنوبية واليابان بشأن تعاون أمني أكثر قوة في مواجهة التهديد المتنامي من النظام في بيونغ يانغ.

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن الإطلاق دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويأتي أحدث إطلاق صاروخي بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق بيونغ يانغ لما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ-17.

فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن اليابان احتجت بشدة على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ، وذلك من خلال سفارة بيونغ يانغ في بكين..

