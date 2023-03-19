شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة روان لاشين: كتف في كتف مبادرة تدعم المواطن قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مبادرة "كتف في كتف" بالمبادرة الخيرية التي تدعم المواطن قبل شهر رمضان المبارك، وتؤكد للجميع أن الكل يعمل من أجل المواطن المصري.

وقالت "لاشين" إن مبادرة كتف في كتف مبادرة مهمة جدا بمشاركة كل قوة المجتمع المدني والجمعيات ممثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة لشهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، مضيفة: "في الظروف الراهنة وارتفاع الأسعار تأتي هذه المبادرة لتسهيل وتخفيف العبء عن كاهل المواطن خاصة أن احتياجات شهر رمضان مختلفة ووجود وجبة جيدة على الإفطار أمر ضروري وهو شهر الخير اسم على مسمى.

وأكدت أن مبادرة كتف في كتف مبادرة ضخمة تخدم الجمهورية في وقت صعب وكلنا نعمل من أجل المواطن المصري"، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، والتي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي في إستاد القاهرة الدولي، جسدت ثقته فيما يمتلكه الشارع المصري من طاقات ملهمة والتآزر كتف بكتف وتغيير الواقع مهما كانت التحديات.

وقالت "لاشين" إن كلمة الرئيس وسط ما رأيناه من حشد جماهيري كبير واصطفاف قاطرات "كتف في كتف" لتقديم المساعدات الغذائية ب ينقل للجميع مشهد إنساني، ظاهره "التضامن والتكافل"، بشراكة مع مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، موضحة أن الرئيس يضع أولوية لتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مصري من خلال حياة كريمة بتأكيده مواصلة إنهاء مراحلها.