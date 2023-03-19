انت الان تتابع خبر لبحث هذه الملفات.. وفد أمني إيراني برئاسة شمخاني يصل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية أن شمخاني سيجري مباحثات في بغداد تتعلق بعدد من الملفات الأمنية والاقتصادية بين إيران والعراق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، سيبحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قضايا تتعلق بالمبادلات التجارية التي تبلغ نحو 10 مليارات دولار، والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتسهيلات البنكية.



وأشارت إلى أن المباحثات ستتضمن حل ما وصفتها بـ "التحديات الأمنية" التي تؤثر على العلاقات المشتركة بين البلدين.

بدوره، مكتب شمخاني ذكر، أن "زيارة الأخير جاءت بناء على دعوة نظيره العراقي قاسم الاعرجي، ويرافقه رئيس البنك المركزي الإيراني و بعض معاوني وزارة الخارجية".

وأضاف: "إضافة الى مواضيع اقتصادية، سيتم بحث ملف امن المناطق الحدودية بين البلدين سيما الحدود الغربية المتصلة بإقليم كردستان وملف المنظمات الإرهابية التي تتخذ من بعض مناطق العراق مقرا لها لشن هجمات على ايران".

وأكد مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى: "سيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن".