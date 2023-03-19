انت الان تتابع خبر قتل والديه وأصاب شقيقته.. اعتقال المتهم بارتكاب جريمة "شنيعة" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا، وبجهود استخبارية متميزة نفذتها في ملاحقة قاتل هارب اقدم على قتل والديه (الام والاب) واصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري وفر هاربا في محافظة بغداد".وأضاف البيان، أن "الجهود الاستخبارية نجحت في متابعة المتهم والقبض عليه بوقت قياسي وضبط سلاح الجريمة بعد ان قام برميه في النفايات محاولا إخفاء".

وأتم البيان: "جرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اصوليا".