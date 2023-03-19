شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر دخول المتاحف على مائدة لجنة السياحة بـ"النواب".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أ.د. حنان حسني يشار، بشأن زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب نافع عبدالهادي، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار ورسوم المزارات السياحية الترفيهية بالمناطق السياحية والمتاحف والحدائق العامة، وممشى أهل مصر والجزر السياحية وغيرها من المزارات مما يؤثر بالسلب على السياحة الداخلية.

فيما تناقش لجنة الشئون الصحية طلب الإحاطة المقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن قرار وزير الصحة الخاص بشروط إعطاء الحقن بالصيدليات، وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النواب جميانة لويس يوسف، وسوزان شكري، وأحمد العرجاوي، بشأن عدم توافر بعض المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الأزمة الحادة في نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة والتأمين الصحي مما يؤثر على أداء الخدمات الطبية الضرورية اللازمة للمرضى.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن سياسة الدولة وتنفيذها في توفير المستلزمات للعمليات عمومي وبالخصوص العمليات التي تتم على نفقة الدولة.