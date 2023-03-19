شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تبحث مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة استراتيجية وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والتوسع في الأسواق التصديرية ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي، ورفع معدلات النمو الصناعي، بحضور المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة حنان عبدالمنعم عوض، بشأن رفض مأموري الضرائب تطبيق المزايا والحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في بعض المناطق بمحافظة الفيوم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة حنان عبدالمنعم عوض، بشأن رفض مأموري الضرائب تطبيق المزايا والحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في بعض المناطق بمحافظة الفيوم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتبحث لجنة الطاقة والبيئة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حجازي، بشأن تهالك أعمدة الكهرباء، وعدم وجود خطة إحلال وتجديد لقطاع الكهرباء تساهم في حل هذه المشكلة بقرى مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية، والنائب هاني خضر، بشأن وجود محول كهربائي بمنتصف الطريق بقرية حصة مليج - مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية مما أدى إلى ضيق الطريق وصعوبة في المرور.