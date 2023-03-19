شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التضامن بمجلس النواب تستكمل جلسات "الوعى".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الأحد، لاستكمال جلسات الاستماع عن (قضية الوعي) بحضور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رفع الوعي بأهمية ومخاطر الأمن السيبرانى، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موعد مناقشة 25 طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1-طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة الخضروات والفاكهة وتصديرها للسوق الأوروبي

2-طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج

3-طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المدارس لتقليل كثافة الفصول وتطوير المناهج

4- طلب مناقشة من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الاعتماد على المكون المحلي في الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات التكاملية.

5-طلب مناقشة من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل كود البناء المصري المقاوم للكوارث الطبيعية، وإعادة تقييم المباني والعقارات التي أقيمت قبل قانون البناء الموحد.

6- طلب مناقشة من النائب عبد الحكيم مسعود وتسعة عشر عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الحرف اليدوية.

7-طلب مناقشة من النائبة رحاب موسى وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز تكنولوجيا الأثاث لتوفير العمالة المدربة لتقديم منتج منافس للسوق العالمي

8- طلب مناقشة من النائبة رحاب موسى وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في تسويق منتجات الأثاث المحلي في الأسواق الخارجية

9- طلب مناقشة من النائب محمد الصمودي وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاستفادة الاقتصادية من ثروات الطاقة الطبيعية والثروات التعدينية

10- طلب من مناقشة من النائب محمد الصمود ى وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة التليفونات الأرضية والإنترنت

11 طلب مناقشة من النائبة إيرين سعيد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التصدي لظاهرة البطالة وتعويض اختفاء بعض الوظائف بسبب التحول الرقمي والتكنولوجي

- 12طلب مناقشة من النائب ايرين سعيد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التصدي لظاهرة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم

13-طلب مناقشة من النائبة سحر العشري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الخبز حتى يصل لمستحقيه

14-طلب مناقشة من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توفير المستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات الجامعية والحكومية

15-طلب مناقشة من النائبة ميرال الهريدي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تدريب وتطوير مهارات العمال بما يتفق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي

16-طلب مناقشة من النائبة ميرال الهريدي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مخرجات التعليم بما يواكب احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي