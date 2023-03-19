شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من جوارديولا عقب فوز السيتي أمام بيرنلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على فوز فريقه أمام نظيره بيرنلي، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي أمام نظيره بيرنلي، بسداسية نظيفة دون رد، في منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: لقد كان شهرًا جيدًا لنا أمام نيوكاسل ولايبزيج وكريستال بالاس، واليوم، كانت مباراة جيدة وصعبة.

وأشار: كان علينا أن نلعب بشكل مباشر أكثر مع هالاند والأجنحة، الشوط الثاني كان أفضل بكثير، مُعجب حقًا بما قدمناه.

وتابع: ليس من المفاجئ أن نرى ما يفعله بيرنلي في تشامبيونشيب، الموسم المقبل سنواجههم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وختم عن هاتريك هالاند: لا أعرف الرقم، هذا اللاعب سيواجه مشكلة في المستقبل، الناس يتوقعون كل مباراة يسجل فيها ثلاثة أو أربعة أهداف وهذا لن يحدث.