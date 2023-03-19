اتفاق مصري تركي يعيد العلاقات الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت مصر وتركيا على عودة العلاقات الدبلوماسية، خلال اجتماع وزير الخارجية المصري سامي شكري، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال زيارته للقاهرة أمس.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن علاقتنا مع تركيا ممتدة تاريخيا ونعتز بها كثيرا، مشيرا إلى سعي القاهرة لاستعادة تطبيع العلاقات مع تركيا على جميع الأصعدة، ووصف المحادثات التي جمعته بنظيره التركي بالعميقة، موضحا أنها شملت العلاقات الثنائية والإقليمية.

وأعرب الوزير المصري عن تطلع القاهرة إلى استمرار التواصل الوثيق مع الجانب التركي، مشددا على أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع في أي وقت، وتابع: ننظر نحو الأمام لتحقيق مصلحة شعبي مصر وتركيا، مضيفا «نعمل على عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين».