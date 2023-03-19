شكرا لقرائتكم خبر عملية أمنية عراقية لمطاردة داعش في كركوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت قوة أمنية عراقية مشتركة أمس، عملية أمنية واسعة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، لملاحقة خلايا داعش الإرهابية والحد من تحركات عناصرها بين المحافظتين.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن قيادتي عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية نفذوا عملية دهم وتفتيش وتأمين في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وأشارت إلى أن العملية الأمنية تهدف إلى تأمين منطقة العمليات المستهدفة، وتدمير عدد من المضافات وضبط أوكار لعصابات داعش الإرهابية.