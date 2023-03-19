عملية أمنية عراقية لمطاردة داعش في كركوك

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وذكرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن قيادتي عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية نفذوا عملية دهم وتفتيش وتأمين في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.
وأشارت إلى أن العملية الأمنية تهدف إلى تأمين منطقة العمليات المستهدفة، وتدمير عدد من المضافات وضبط أوكار لعصابات داعش الإرهابية.
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