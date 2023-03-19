تحركات مقلقة على حدود لبنان وإسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر لبنانية مسؤولة إن ما يجري على الحدود الجنوبية لا يبدو أمرا عابرا، في ظل التحركات العسكرية الإسرائيلية التي تزايدت في الآونة الأخيرة، في محاذاة الحدود اللبنانية، والتهديدات التي أطلقها قادة العدو في اتجاه لبنان، غداة ما سمتها إسرائيل «عملية مجيدو» قرب الحدود الاثنين الماضي. وأشارت المصادر لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية، في عددها الصادر أمس، إلى إن هذه التطورات تبدو مقلقة، معربة عن خشيتها من أن تكون تلك التحركات العسكرية مقدمة لتصعيد إسرائيلي، ومحاولة لفرض واقع جديد، انطلاقا من الحدود الجنوبية، وهو الأمر الذي يوجب على المستويات اللبنانية ـ على اختلافها ـ التنبه إلى ما يبيته العدو ضد لبنان.

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