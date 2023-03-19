«التعاون الإسلامي» تطالب بتحرك عالمي لوقف جرائم إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك دولي واسع لمساندة الفلسطينيين ومواجهة جرائم وانتهاكات الاحتلال الفلسطيني.

وأدانت المنظمة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي المتكررة والمستعمرون بحق الشعب الفلسطيني وتحديدا الأنشطة الاستعمارية الاستيطانية الهادفة إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأكد وزراء خارجية الدول الإسلامية في ختام اجتماع دورتهم الـ49 في العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء أمس الأول على «الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني البطل في نضاله العادل لنيل حريته واستقلاله».

واقترح الوزراء ممارسة الضغط على الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأكدت المنظمة الالتزام بتعزيز حقوق الأقليات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة على مواصلة جهودها البناءة لتحقيق هذا الهدف.

وتسلم وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، رئاسة الدورة الـ49 لمنظمة التعاون الإسلامي، من نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري، رئيس الدورة الـ48، خلال افتتاح اجتماعات وزراء خارجية المنظمة.

على صعيد آخر دعت منظمة التعاون سلطات ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب أعمال إبادة ضد أقلية الروهينجا ومعالجة الأسباب الكامنة وراء هذا الصراع.

واستمعت الدورة الـ49 لوزراء الخارجية إلى رئيس اللجنة نائب وزير العدل الجامبي داودا جالو بشأن آخر التطورات المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بشأن الروهينجا.

وتمت المصادقة على قرار أكدت فيه المنظمة على موقفها الثابت في دعمها للروهينجا، ودعوتها المتكررة إلى ميانمار لضمان سلامتهم وأمنهم، والاعتراف بحقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في المواطنة.

وطالبت بضرورة تهيئة ظروف مواتية لعودة الروهينجا اللاجئين والمشردين داخليا في ميانمار عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وأشاد المشاركون بالمساهمات السخية التي قدمتهما السعودية وبنجلاديش للحساب الخاص الذي أنشئ لتغطية الرسوم القانونية المتعلقة بقضية الروهينجا.

وتواجه أقلية الروهينجا المسلمة حملة عسكرية وحشية في ولاية أراكان الغربية في ميانمار، ولجأ نحو 1.2 مليون منها إلى منطقة كوكس بازار جنوب شرق بنجلاديش.

الأمناء الجدد المنتخبون لمنظمة التعاون الإسلامي

