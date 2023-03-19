مشروع سعودي يعيد الأمل لـ324 يمنيا فقدوا أطرافهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ324 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال فبراير 2023 م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأعاد المشروع الأمل لليمنيين من خلال تقديم 1,542 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 63% ونسبة الإناث 37%، بينما شكلت نسبة النازحين 18% والمقيمين 82% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ73 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 251 مريضا. ويأتي المركز امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني.

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