الحوثيون يخططون لمذبحة بحق صنعاء التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية أنها أبلغت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بمخططات جماعة الحوثيين لهدم أسواق تاريخية في صنعاء القديمة.

وقال سفير اليمن لدى المنظمة محمد جميح، إن بعثة اليمن لدى اليونسكو أبلغت المديرة العامة للمنظمة بهذا المخطط للجماعة المسلحة، لهدم أسواق تاريخية في صنعاء القديمة، لإقامة مزار شيعي في ساحة يزعمون أنها للإمام علي بن أبي طالب، الذي لم تطأ قدماه صنعاء، وحذر من أن هذه الخطوة ستؤثر على وضعية صنعاء المدرجة أصلا على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وفي بيان لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حذر من إقدام الحوثيين على هدم أسواق «المحدادة، الحلقة، المنقالة»، والتي تضم مئات المحلات «حوانيت» الأثرية في مدينة صنعاء القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ 1986، وقائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في يوليو 2015، وتحويلها إلى مزار على الطريقة الإيرانية.

يشار إلى أن الجماعة سبق أن قامت بهدم مسجد النهرين التاريخي وتسويته بالأرض، والعبث بمواد بنائه وأحجاره، وهو أحد أقدم المساجد الأثرية في العالم، وأبرز المعالم التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، وتم بناؤه على يد أحد الصحابة في القرن الأول هجري، ويزيد عمره على 1300 عام.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدانة هذه المخطط، والتدخل لوقف المذبحة التي تنوي الجماعة ارتكابها بحق أحد مواقع التراث العالمي الخاضعة للحماية.

على صعيد آخر دخلت مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين التي ترعاها الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووفد جماعة الحوثي، في العاصمة السويسرية جنيف أسبوعها الثاني، دون تحقيق نتائج ملموسة على الواقع، حول ملف الأسرى والمعتقلين في اليمن.

واتهم رئيس وفد الحكومة الشرعية بمفاوضات الأسرى هادي الهيج، الحوثيين بالتعاطي مع مفاوضات الأسرى بطريقة انتقائية، مشيرا إلى أنهم رفضوا الإفراج عن السياسي البارز محمد قحطان، والصحفيين المختطفين لديهم.