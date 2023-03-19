شكرا لقرائتكم خبر حاكم تكساس: السعوديون يمتلئون بالأمل.. ونهضتهم رائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد حاكم ولاية تكساس وزير الطاقة الأمريكي سابقا ريك بيري بحجم النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها المملكة، مشددا على أنه كان شاهدا عليها منذ أن أتيحت له فرصة العيش فيها حينما كان طيارا في سلاح الجو الأمريكي بالظهران 1976، وبعد عودته لزيارتها حينما كان وزيرا للطاقة 2017.

وقال ريك بيري «حينما أتيحت لي فرصة العيش في السعودية عندما كنت طيارا في سلاح الجو الأمريكي، عاصرت خروج المملكة من قلب الصحراء إلى التمدن، وتمكنت من رؤية أرامكو في أيامها الأولى عندما بدت وكأنها مجتمعا صغيرا في غرب تكساس، وحتى عدت لزيارتها بعد 40 عاما كوزير للطاقة ولمست النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها المملكة والتغييرات الرائعة بطريقة إيجابية للغاية».

وأكد أنه تعلم المزيد عن المملكة وقيادتها ويرى إلى أين تتجه، لا سيما في السنوات الخمس الماضية، قائلا إن مواطنيها يمتلئون بالأمل والإيجابية للمستقبل الذي يرسم ويجري تنفيذه حاليا، وشدد على أن فرص الاستثمار في المملكة فوق العادة، سواء كان هذا في قطاع الطاقة الواعد بدرجة كبيرة، أو الاستثمارات في جانب الطاقة النظيفة التي تستطيع المملكة بثروتها الهائلة الاستثمار في صناعة الوقود الصخري.

واستدرك بالقول إن قدوم الاستثمارات إلى المملكة سيكون فرصة حقيقية للغاية لتطوير حيوية المملكة، وأيضا توجهات المملكة، وعلى هذا أنا متحمس للغاية لمستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة وبالذات ولاية تكساس التي هي المكان الأكثر توفيقا في مجال الابتكارات، وعندما أشاهد جورج ميتشل وما يقوم به، فهذا الازدهار لصناعة الغاز والنفط عن طريق الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، ونحن هنا ننظر اليوم من مدينة هيوستون التي هي المركز الوسيط لولاية تكساس، لما يحدث من تقدم في القطاع، وأعتقد بتقدم كبير جار في الحدوث.

واختتم «المملكة تحضر وتتواجد هنا تبحث عن استثمارات، ولدينا جمهور جاهز للاستماع، بكل تأكيد هنا في ولاية تكساس وفي مدينة هيوستون، التي هي عاصمة الطاقة في العالم، التي تصل لقطاع كبير من العالم»، مضيفا «نعم إن هذه هي صناعة الوقود الصخري، لكنها أيضا صناعة الطاقة الخضراء، وصناعة عزل الكربون، هذه هي المحصلة النهائية للأمور، ونحن لدينا الآن إمكانات كثيرة؛ لأن المملكة وقادتها وولاية تكساس لديهم الرغبة في إقامة شراكة مستقبلية، والتي ستكون لها نتائج عظيمة على مواطنيها، وبعدها على العالم».