شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية النواب: كتف في كتف تعبر عن الدور المحورى لمؤسسات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في معركة التنمية، وظهر ذلك واضحا جليا في مبادرة كتف في كتف التي تفاعل معها جموع المصريين من كل محافظات مصر.

وقال الطماوي إن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم وترسيخ التكافل الاجتماعي في هذه الفترة، له مردود هام لصالح الأسر الأكثر احتياجًا، لزيادة قدرة هذه الأسر على مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية .

وأكد الطماوي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت معبرة عن سعادته بتحرك المصريين خلف القيادة الرشيدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بتوفير ما يقرب من 5 ملايين كرتونة غذائية.

وقال الطماوي إن استاد القاهرة بالأمس كان به ملحمة وطنية رائعة أكدت أن الشعب المصري يؤكد دعمه الكامل للقيادة السياسية، وأنه يقف خلفا لتحقيق الانتصار في معركة التنمية بعد أن تحقق الانتصار على الإرهاب وتحقق الأمن والاستقرار والسلام لجموع المصريين.

وأضاف الطماوي أننا نجدد العهد بالوقوف خلف قيادتنا الوطنية الحكيمة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي تكون مصر في موقعها الطبيعي على خريطة العالم.