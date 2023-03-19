شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من هالاند عقب فوز مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على فوز فريقه أمام نظيره بيرنلي، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز هالاند هاتريك لمانشستر سيتي، في المباراة التي فاز بها الفريق بسداسية نظيفة دون رد، في منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: كانت لدينا مباراتين جيدتين، مباراتين مهمتين، 7-0 (أمام لايبزيج) و6-0 (أمام بيرنلي) قبل الاستراحة الدولية، أمر مثير للإعجاب، أنا سعيد حقًا.

وأشار: كل هدف للفريق يعني الكثير، إنه فوز رائع ضد فريق بيرنلي الجيد، أنا سعيد حقًا ومباراتنا القادمة ستكون في ويمبلي.

وأكمل: أعتقد أننا في جزء من الموسم حيث يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، بالطبع يجب أن نكون في أفضل حالاتنا طوال الوقت، ولكن علينا تقديم أداء جيد كل مباراة، آخر مباراتين كانتا نهائيات، هذا بالضبط ما كنا نفعله.

واختتم عن تحديده هدفًا هذا الموسم: لا، لم أفعل، أنا مهاجم، أحب تسجيل الأهداف، لكن تركيزي ليس على تسجيل الأهداف ولكن على الحصول على الفرص، إذا سنحت لي الفرص، هناك فرصة جيدة أن أسجل.