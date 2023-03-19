شكرا لقرائتكم خبر رئيس صربيا: قرار اعتقال بوتين ينذر بحرب عالمية ثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أمس، من اقتراب العالم من حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي يظهر عدم خشية الدول الغربية من تصعيد محتمل للأزمة الأوكرانية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة تاس أمس «أخشى أن نكون غير بعيدين عن بداية الحرب العالمية الثالثة»، مشددا على أن هدف سلطات صربيا هو الحفاظ على الوطن، وأن مهمته إنقاذ أرواح شعبه «عندما يموت المئات».

ودعا الرئيس الصربي جموع الشعب لكبح جماح عواطفهم من أجل إنقاذ بلدهم، وقال «أنا آسف لأنني أتحدث اليوم بنبرة مختلفة تماما ولغة مختلفة، ربما لأنني خائف قليلا بسبب كل ما يحدث، لا نهاية لهذا الجنون، كان الأمر على هذا النحو من قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية، لا أريد أن أكون الشخص الذي يتنبأ ويخمن ما سيحدث، لكنني أخشى أن يكون هذا هو الوضع الآن».

وأشار فوتشيتش إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يظهر أن الدول الغربية لا تخشى تصعيدا محتملا للنزاع في أوكرانيا، وقال «بهذا القرار أظهر الغرب أنه سيصل إلى النهاية وليس قلقا للغاية بشأن تصعيد محتمل للنزاع في أوكرانيا.

كما يشير إلى أن الغرب يريد ممارسة ضغوط إضافية على جميع أولئك الذين لم يعارضوا بشدة روسيا الاتحادية».

وأوضح أن نتائج الضغط الغربي واضحة بالفعل على الساحة الدولية، ووفقا له، فإن الغرب يرسل إشارة إلى جميع الدول التي تنوي التعاون مع روسيا ورئيسها مفادها بأن هذا ستترتب عليه عواقب وخيمة للغاية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.