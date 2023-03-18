انت الان تتابع خبر موسكو توجه اتهاماً جديداً لواشنطن يخص تسليح أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت زاخاروفا ذلك اليوم السبت في قناتها على "تيلغرام"، لافتة الانتباه إلى كلام نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بأن "قلوب الأمريكيين لا تنزف فقط من أجل أوكرانيا، وإنما أيضا تجاه جميع العائلات الروسية المتضررة من هذه الحرب".وقالت: "لطالما لم تشعر واشنطن بأي أسف لا على الأوكرانيين ولا الروس ولا حتى مواطنيها الأمريكيين. ومن أجل جعل قلوب مواطنيها تنزف أكثر، تقوم فيكتوريا نولاند وبقية أركان النظام، بتزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة مليارات الدولارات".