الحلبوسي والعامري يناقشان قانوني الانتخابات والموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، قانوني الانتخابات والموازنة العامة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم السبت، رئيسَ تحالف الفتح هادي العامري، وبحث اللقاء الأوضاع السياسية في البلاد، والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب".

وأضاف البيان أن اللقاء "ناقش عدد من القوانين المهمة التي سيتم إقرارها، منها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري".