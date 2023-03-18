هدايا عائلة ترمب تثير أزمة جديدة في أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إن عائلة الرئيس السابق دونالد ترمب لم تكشف عن أكثر من 100 هدية قيمة من الخارج، تتجاوز قيمتها الحد الذي يجب الإبلاغ عنه، وتبلغ قميتها الإجمالية أكثر من 250 ألف دولار.

وتم تحديد الهدايا التي جاء كثير منها من قادة أجانب، بالتفصيل في تقرير للديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، وتشمل الهدايا مجموعة كتب مقدمة من الرئيس الصيني شي جين بينج، ومضارب جولف من رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي للرئيس ترمب المحب للترف.

وقال التقرير المؤلف من 15 صفحة، إن ترمب لم يبلغ أيضا عن سجادة حرير بقيمة 12 ألف دولار، من رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وخنجر بقيمة 35 ألف دولار بمقبض من العاج من أمير قطر، وأوضح التقرير أنه لم يتم تسليم لوحة «أكبر من الحياة» لترمب من رئيس السلفادور نجيب بوكيله، وقال الديمقراطيون إن بعض الهدايا، ومنها اللوحة، مفقودة.

وقال جميس راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، ومن الأعضاء البارزين في لجنة الرقابة، إن الديمقراطيين في اللجنة ملتزمون بتحديد أماكن هذه الهدايا القيمة.

وأضاف أن نتائج التقرير تؤكد التجاهل السافر من البيت الأبيض خلال حكم ترمب لسيادة القانون، وإساءة تعامله المنهجي للهدايا الكبيرة من حكومات أجنبية.

على صعيد آخر عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى موقع فيس بوك، بعد أكثر من عامين من الابتعاد عن الموقع، ونشر رسالة من كلمتين «لقد عدت».

وكان المنشور مصحوبا بمقطع فيديو مدته 12 ثانية له، وهو يخاطب حشدا مبتهجا من الجماهير، بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016، وقال: آسف لإبقائكم منتظرين.. إنه عمل معقد.

وقد تم حظر استخدام ترمب لموقع فيس بوك، ومنصات أخرى مثل إنستقرام وتويتر، بعدما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021 في أعقاب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي جو بايدن، ووجهت اتهامات إليه بنشر معلومات مضللة بشأن الانتخابات والتحريض على العنف.

ورفعت شركة «ميتا» التي تمتلك فيس بوك وإنستقرام الحظر على ترمب في يناير الماضي، إلا أن ترمب ظل بعيدا، كما رفع موقع يوتيوب القيود المفروضة على حساب ترمب قبل أيام.