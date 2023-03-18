104 مليارات حصيلة أضرار تركيا من الزلزال

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وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن التقرير الذي صدر اليوم كان من بين أكثر التقارير شمولا، ويشمل الأضرار التي تعرضت لها المباني والبنية التحتية والصناعة والتأمين، والأثر الناتج عن ذلك على الاقتصاد الكلي.
وقال مكتب الاستراتيجية والميزانية التابع للرئاسة، إنه قام بحساب حصيلة الخسائر على الاقتصاد، تصل إلى ما يعادل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
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