104 مليارات حصيلة أضرار تركيا من الزلزال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الزلازل التي ضربت جنوب شرق تركيا الشهر الماضي، تسببت في أضرار بلغت تكلفتها حوالي تريليوني ليرة (103.6 مليارات دولار)، في تقييم رسمي، قبل عقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا للمساعدة في جهود إعادة الإعمار.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن التقرير الذي صدر اليوم كان من بين أكثر التقارير شمولا، ويشمل الأضرار التي تعرضت لها المباني والبنية التحتية والصناعة والتأمين، والأثر الناتج عن ذلك على الاقتصاد الكلي.

وقال مكتب الاستراتيجية والميزانية التابع للرئاسة، إنه قام بحساب حصيلة الخسائر على الاقتصاد، تصل إلى ما يعادل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.