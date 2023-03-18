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800 ألف كوري يتطوعون لقتال أمريكا

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية أمس، أن مئات الآلاف من المواطنين في البلاد تطوعوا للانضمام إلى جيشها، أو إعادة تجنيدهم للقتال ضد الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة «رودونج سينمون»، بأن حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا الجمعة الماضي فقط، عن رغبتهم في التجنيد، أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الخميس الماضي صاروخها الباليستي العابر للقارات «هواسونغ-17»، ردا على تدريبات عسكرية جارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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