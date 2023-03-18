800 ألف كوري يتطوعون لقتال أمريكا

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وأفادت صحيفة «رودونج سينمون»، بأن حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا الجمعة الماضي فقط، عن رغبتهم في التجنيد، أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.
يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الخميس الماضي صاروخها الباليستي العابر للقارات «هواسونغ-17»، ردا على تدريبات عسكرية جارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
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