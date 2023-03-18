شكرا لقرائتكم خبر عن التأثير السلبى للمناخ على الإنتاجية الزراعية ونقص الغذاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسهم التأثير السلبي للمناخ على الإنتاجية الزراعية في نقص الغذاء، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة عندما يكون هناك فائض في الطلب على العرض، والتأثير سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة، ما قد يؤثر على أسعار السوق.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات المتخصصة في الشئون الأفريقية أن الأسعار المرتفعة مؤخرًا لأهم 3 أنواع من الحبوب الأساسية في العالم (الذرة والأرز والقمح)، واحتمال تواصل ارتفاعها بنسبة من 31 إلى 106% بحلول عام 2050، بسبب تغير المناخ لأنها تتسبب في أن تتقلص المواسم الزراعية في معظم أفريقيا جنوب الصحراء بـ20% أو أكثر.

وتابعت الدراسة فنجد محصولًا مثل الكاكاو والبن في المناطق الاستوائية، من المرجح أن تقل إنتاجيته بفعل المناخ، يضاف إلى ذلك أيضًا التأثير سلبًا على الثروة الحيوانية وإنتاجيتها.